Rederiforbundet krever sanksjoner mot russisk olje – regjeringen sier nei

Forrige uke skrev NRK om norskregistrerte skip som er involvert i eksporten av olje fra russiske havner.

Norge og EU har så langt ikke innført sanksjoner mot russisk olje, som er en avgjørende inntektskilde for Putin-regimet.

Det har høstet skarp kritikk fra flere norske politikere, som mener oljehandelen sponser krigen i Ukraina.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba norske bedrifter stanse sin omgang med Russland da han talte til Stortinget onsdag forrige uke.

Nå går Norges Rederiforbund sammen med Greenpeace, og krever norske og europeiske sanksjoner mot russisk olje.

– For å stanse den viktigste kontantstrømmen til Putin-regimets krigføring, må EU og norske myndigheter ta en tydelig posisjon på sanksjoner av oljelaster fra Russland, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Kravet er formulert i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet som NRK har fått innsyn i.

KLART KRAV: Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg krever at Norge og Europa innfører sanksjoner mot russisk olje, selv om det kommer til å koste Europa dyrt. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

EU: – Ikke nødvendig med nasjonale sanksjoner

Hovedtalsperson for utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU, Peter Stano, skriver i en e-post til NRK at det ikke er nødvendig å vedta spesifikke nasjonale sanksjoner når nasjonale myndigheter allerede implementerer og overtar EU-sanksjonene.

– Selvfølgelig står selskaper fritt til å bestemme om de vil avslutte sin virksomhet i Russland av moralske, sikkerhetsmessige eller forretningsmessige årsaker, selv om det ikke er sanksjoner på plass.

Stano legger til at EU-kommisjonen jobber med å lage en detaljert plan for å bli mindre avhengig av russisk olje og gass.

Det skiller EU fra USA, Storbritannia og Canada som alle har innført egne sanksjoner mot olje og oljeprodukter fra Russland.

– Kommer ikke ut av russiske kontrakter

I EU, og land som støtter EUs sanksjonspakker, er der derfor opp til bedriftene selv å avgjøre hvem de tegner kontrakter med.

Flere rederier har på egen hånd besluttet å ikke ta nye laster til eller fra Russland. De har også anmodet kundene sine om å ta et moralsk ansvar ved å fryse frakt, opplyser Norges Rederiforbund i brevet.

Enkelte norske rederier hadde imidlertid allerede kontrakter med russiske oljeselskaper før krigen i Ukraina brøt ut. Det gjør situasjonen vanskelig, sier Solberg.

– Disse kontraktene er lovlige og rederiene kommer seg ikke ut av dem. Vi er derfor avhengige av at norske myndigheter tar affære og sanksjonerer russisk olje.

Regjeringen: – Vil ikke innføre egne sanksjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har lest brevet. De viser til tidligere uttalelser om at regjeringen ikke ønsker å innføre norske sanksjoner utover samarbeidet med EU. Det er heller ikke ønskelig at private bedrifter innfører egne sanksjoner.

Begrunnelsen er at brede sanksjoner, der flere land står samlet, treffer bedre enn at enkelte land innfører egne sanksjoner.

Solberg sier at han forstår argumentasjonen, men at det ikke holder:

– Det vil hjelpe lite at Norge alene sanksjonerer russisk olje, men Norge være tydelig og tale for sanksjonering i Brussel. I helgen så vi groteske bilder fra Kyiv, som bare forsterker nødvendigheten av at verden må ta et enda strammere grep om reaksjonene mot Russlands overgrep mot Ukraina, sier han.

Stano skriver at diskusjonen om flere EU-sanksjoner mot Kreml pågår, og at nye avgjørelser snart kan bli tatt.

– Energi er et av områdene vi fortsatt ser på, med mindre Putin stopper sin morderiske kampanje mot det ukrainske folket.