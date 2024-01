Rederiforbundet håper på færre angrep i Rødehavet

Amerikanske og britiske styrker har gjennomført omfattende angrep mot houthi-opprørere i Jemen. Rederiforbundet håper angrepene vil gjøre Rødehavet tryggere.

Det bergenskeide skipet Strinda har tidligere blitt truffet av en rakett i Rødehavet utenfor Jemen.

– Situasjonen for sivil skipsfart i Rødehavet har over lang tid vært svært alvorlig. Houthi-militsen sine angrep mot sivil skipsfart utgjør en direkte og uakseptabel trussel mot mannskap, skip og last som seiler gjennom området, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i en pressemelding.

Han sier det er avgjørende at sikkerhetssituasjonen nå bringes under kontroll, og at det skapes en langsiktig løsning som sikrer fri og trygg ferdsel til havs i dette området.

– Så langt har ikke verdenssamfunnets fordømmelse av Houthienes uakseptable angrep ført til en endring i militsgruppens atferd. Vi håper derfor nattens angrep fra blant annet USA og Storbritannia har redusert gruppens evne til å fortsette angrepene på sivil skipsfart.