Redda ut kattugle etter fire dagar i skorstein

Aller først: Dette skulle vere ei skikkeleg gladsak, med pjusk fugl, redningsaksjon og staute brannkonstablar som dei store heltane. Og snille og heltemodige var dei. Men så skjedde det noko som ikkje skulle skje.

Nok om det no. Vi rykker tilbake til start:

– Fann ho i botnen av pipa

I 16-tida torsdag fekk brannkonstabel Stian Drotningsvik ved Åsane brannstasjon i Bergen eit litt spesielt oppdrag. Ei ugle sat fast i ein skorstein og trong desperat hjelp.

Tre av dei køyrde ut for å undersøka. Ugla var medtatt, men i live.

– Me fann ho heilt i botnen av pipa. Rett innanfor feieluka såg me stjerten og fekk dratt henne ut, seier Drotningsvik.

Eigaren meinte å ha høyrt lydar frå pipa allereie måndag. Mykje tydar difor på at ugla har vore inne i skorsteinen i fire dagar.

– Då me prøvde å sleppa henne laus, surra ho berre rundt utan å komma på vengene. Ho var ganske sliten.

VASKA UGLA: Brannmannskapet dusja ugla med ein husbrannslange for å få ho rein. Foto: Samir Valdersnes / Bergen brannvesen

Tok ugla med på brannstasjonen

Brannfolka fekk først ugla til å drikka litt vatn, før dei tok henne med tilbake til brannstasjonen for å prøva å reingjera henne.

Ugla var svært full av sot og oske som hadde sett seg i fjørdrakta.

– Så fekk me litt tips frå viltnemnda og ein tilsett som driv med fuglar sjølv om å spyla fuglen med mildt såpevatn, fortel Drotningsvik.

– Risikoen med det er at fuglen mister sitt eige kroppsfeitt. Den treng jo feittet, særleg no når det er ganske kaldt.

Dusja med brannslange

Fuglen fekk ein skikkeleg dusj med ein husbrannslange.

– Det såg faktisk ut som ugla rett og slett likte eit lite spa-opphald der. Ho fann roa overraskande bra. Etterpå prøvde me å tørka henne ved å blåsa med ein liten luftpistol me har i brannbilen.

– Likte ho det også?

– Ja, det såg ganske bedageleg ut for henne.

Ugla stod så i ein kasse på eit varmt baderom på brannstasjonen i nesten tre timar for å få litt varmen i seg.

Slapp ugla ut i skogen

Brannmannskapa la bilete og video av redningsaksjonen ut på Bergen brannvesen sin insta-konto, og fekk mange engasjerte og støttande kommentarar der.

Først i 22-tida slapp dei henne ut i skogen bak brannstasjonen, etter ei ny rådslaging med viltnemnda.

«Uglen blei sleppt fri som fuglen», skreiv dei til insta-følgarane sine.

I halv tolvtida gjekk dei ut for å sjekka.

– Me var jo spente på korleis det hadde gått. Me håpte ho hadde flydd av garde på nattejakta si, men me fann henne ganske medtatt der.

HÅPA PÅ LUKKELEG SLUTT: Brannkonstabel Stian Drotningsvik saman med ugla på Åsane brannstasjon. Foto: Samir Valdersnes / Bergen brannvesen

Dramatisk vending

Dei tok fuglen inn att på stasjonen for å prøva ein ny vask. Dei planla at ein annan fuglekjennar i staben skulle ha den heime nokre dagar, til kroppsfeittet var kome tilbake.

Og det er her håpet om ei gladsak forsvinn.

– Ugla døydde dessverre ganske kort tid etter den siste vasken. Då var ho nok heilt køyrd og sjølvsagt stressa. Så det vart ei dramatisk vending på slutten der.

Det var nokre litt deprimerte gutar som gjekk og la seg på nattevakta i går.

– Det var veldig kjedeleg, etter så mange timars innsats. Veldig dumt at ho slokna til slutt, men me gjorde det me kunne, i beste meining, seier Drotningsvik.

Veterinærar NRK har snakka med fortel at ugla truleg var så utsvelta og uttørka etter fire dagar inne i skorsteinen at ho truleg ikkje kunne reddast.

Verdig avskil

Dette er første gong brannkonstabel Stian Drotningsvik har vore med på ugleredning, men han har redda katt i tre, og nokre ender.

Han fortel at brannvesenet har tre oppgåver. I prioritert rekkefølga skal dei redda menneskeliv, materielle verdiar, og dyreliv.

– Slike oppdrag er veldig kjekke, men det er avhengig av at vi har tid til å prioritera det.

– Med fare for at dette kan bli sterke scenar: Kva gjorde Bergen brannvesen med denne avdøde fuglen?

– Me brukte så mykje tid og vart litt gripen av denne ugla, så me gravla henne bak stasjonen. Ho fekk eit skikkeleg farvel.