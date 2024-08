Redda seg ut av brennande bil i Jølster

110 Vest rykkjer ut til brann i ein personbil på E39 ved Helgheim i Jølster. – Det sat nokre personar i bilen då den begynte å brenne. Dei fekk svinga ut i ei lomme og prøvde å sløkkje brannen, seier Håkon Myking i 110 Vest. Personane er uskadde.

Det skal ikkje vere fare for at brannen kan spreie seg. Bilen er heller ikkje til hindre for trafikken.

Brannmannskap melder like før klokka 09.00 at dei har fått kontroll på brannen. Bilbergar er bestilt. Eit køyrefelt er stengt og trafikken blir dirigert forbi i det andre køyrefeltet, melder Vegtrafikksentralen.