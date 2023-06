Redd Barnas Pride-festival erstattes med innendørs arrangement

Redd Barna valgte torsdag å avlyse sin pride-markering for barn i Nygårdsparken i Bergen.

Organisasjonen Fri har i etterkant av dette jobbet med et alternativ til det avlyste arrangementet.

BT melder at det i 16-tiden torsdag ettermiddag ble klart at de får Hotel Admiral i C. Sundts gate til disposisjon på søndag fra klokken ett til fire.

– Det blir mye av det samme programmet som i Nygårdsparken, bare innendørs, sier Havstad til avisen.

Arrangementet i Nygårdsparken flytter inn på hotellet i C. Sundts gate, bekrefter Regnbuedagene.