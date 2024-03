Redd Barna møtte Toppe med asylbarn-krav: – Skuffa

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) inviterte før jul Redd Barna til eit møte etter NRKs asylbarn-avsløringar. I møtet fredag 1. mars sette Redd Barna fram krav om å overføre dei eldste asylbarna til barnevernet. I tillegg tok dei opp utfordringa med asylbarn som kjem med følgjeperson til Noreg.

Toppe seier til NRK at møtet var godt, og at overføringa til barnevernet er noko som «i alle tilfelle måtte utgreiast grundig».

– Eg tar med meg desse innspela i arbeidet vidare i regjeringa, seier statsråden.

Redd Barna er derimot skuffa.

– Vi opplevde at dei lytta, men vi er skuffa over og meiner det er uforståeleg at det ikkje kom tydelegare forpliktingar og konkrete planar, seier Camilla S. Engeset i Redd barna.