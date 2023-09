Reagerer på grisekøyring i Måløy

Folk i Måløy reagerer på grisekøyring med moped i bygda. Det skriv Fjordenes Tidende. Det er meldt om ungdom på moped eller lettmotorsykkel som køyrer på farleg vis. Ein yrkessjåfør seier til avisa at han har sett ein førar stå på kne på setet medan han køyrer over Måløybrua, og at fleire har brukt fartsdumpar som hopp. Politistasjonssjef i Måløy Nils Bakke ber folk ta kontakt med politiet viss dei ser slike hendingar.