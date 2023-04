Mandag meldte NRK at maskinene går for fullt hos flere mindre bryggerier mens Hansa og Ringnes har stengt ned som følge av storstreiken.

7 Fjell Bryggeri i Bergen har økt produksjonen med 80 prosent. Også Sagene Bryggeri i Oslo står klare til å øke.

Det får flere av de streikende til å rynke på nesen.

– Det gir en umiddelbar bismak at noen skal tjene penger på en konflikt. Men det stopper ikke vår kamp. Om ikke annet gjør det oss mer klar for å holde ut når vi ser at folk vil kapitalisere og tjene ekstra penger på en konflikt slik som dette.

Det sier Richard Storevik, leder for Fellesforbundets avdeling fem i Bergen.

– Vi går ikke ut og oppfordrer til noe, men jeg kommer selv til å tenke meg om to ganger nå, hvis jeg skulle kjøpe 7 Fjell, sier han.

– Det er en grunn til at de ikke er tatt ut i streiken. De er ikke organiserte, de har ikke ordnede lønns- og arbeidsforhold. Det ligger til grunn for oss tillitsvalgte at vi handler der det er ordnede lønns- og arbeidsforhold.

– TJENER PENGER PÅ KONFLIKT: Leder for Fellesforbundet avdeling fem i Bergen, Richard Storevik, synes ikke noe om at mikrobryggeriene nå øker produksjonen. Foto: Siv Fossåskaret

– Ikke lite kollegialt

Også arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at det er ikke er heldig at streiken blir utnyttet som konkurransesituasjon.

– Vi er generelt opptatt av at vi skal unngå konkurransevridende tiltak. Vi tenker at man bør ta hensyn til dette i hele markedet, sier regiondirektør i Vestland Helene Frihammer.

Eikeset i 7 Fjell i Bergen er ikke enig:

– Industribryggeriene til sammen kan produsere vårt årsvolum på én dag, så på den måten ser jeg ikke på det som lite kollegialt, sier han.

SKALERER OPP: Daglig leder Jens Eikeseth i 7 Fjell mikrobryggeri øker produksjonen når andre bryggerier blir streikefaste. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Eikeset viser til at restauranter og barer har hatt tøffe år med pandemi og høy prisstigning.

– Hvis de plutselig står uten varer å selge, er det kroken på døra for mange. Så vi prøver å hjelpe de vi kan, sier han.

– Det er sikkert noe i det argumentet, men jeg tror nok i hovedsak at de små byggeriene ser sin besøkelsestid. Nå er det mulig å få nye kunder, sier arbeidslivsforsker ved Fafo, Kristine Nergaard.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Derfor ble det storstreik».

Færre organiserte i mikrobryggeriene

De siste 20 årene har fagforeningsgraden generelt gått noe ned i Norge.

I store industribedrifter er likevel de aller fleste organisert. Typisk ligger dekningen på mellom 70 og 90 prosent. Blant mindre bedrifter er tallet mye lavere, forklarer arbeidslivsforsker Nergaard.

I den landsdekkende fellesklubben Ringnes ligger organisasjonsgraden på hele 95 prosent, forteller den streikende klubblederen Erik Torkelsen.

Han liker heller ikke det som skjer, men sier han samtidig har forståelse for sine mikrobryggeri-kollegaer.

– I utgangspunktet hadde jeg sett at man ikke utnyttet situasjonen, men samtidig er det en mulighet for å bli synliggjort og å komme seg inn i et marked. Og det handler ikke minst om arbeidsplasser, sier han.

HÅPER PÅ FLERE ORGANISERTE: Klubbleder i Ringnes fellesforbund, Erik Torkelsen, sier han ønsker alle mikrobryggerier velkomne i forbundet. Foto: PRIVAT

Torkelsen sier han ønsker mikrobryggeri-ansatte velkommen inn i forbundet.

– Fremtiden for små og store produsenter i bransjen er avhengig av et godt organisert fellesskap gjennom klubb, fagforening og forbund, sier Torkelsen.

Frykter ikke dårlig rykte

Små og nyetablerte bedrifter har gjerne større utfordringer enn de store og veletablerte, forklarer Nergaard.

– Generelt er det slik at nyetablerte bedrifter ofte lever farlig. De lever nok oftere på kanten, i betydningen at det er større fare for å gå konkurs eller å få store økonomiske problemer, men store bedrifter har slitt gjennom tiden med pandemi og år med høye utgifter, Nergaard.

Hos 7 Fjell er ikke Eikeset redd for et dårlig rykte.

– Nei, jeg sliter med å se hva årsaken til den konklusjonen skulle ha vært. Når vi øker produksjonen det vi kan for å ta vare på våre ansatte, aksjonærer og kunder, så ser jeg ikke hvordan det kan være negativt for noen, sier han.