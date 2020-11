RBK-Brann blir korona-utsatt

Kampen mellom Rosenborg og Brann flyttes fra søndag 22. november til tirsdag 24.11 klokken 19. Det bekrefter NFF til NRK. Saken flyttes etter at to Rosenborg-spillere har vært på samling med landslagstroppen og havnet i karantene.



Utsettelsen er også godt nytt for Brann, som dermed får Fredrik Haugen og Daouda Bamba tilbake fra karantene etter at de ble smittet av korona.