Raudt farevarsel forlengast ikkje i Vestland

Tysdag kveld utvida Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) det raude flaumvarselet og forlenga det raude jordskredvarselet for fleire kommunar. Her kjem det fram at det raude jordskredvarselet for Aurdal, Lærdal og Årdal ikkje forlengast.