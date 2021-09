Raude strekar lurer nynorskelevar til å skrive feil

Berre det som er definert som læremiddel er omfatta av parallellitetskravet. Dette inneber at læringsressursar og (digitale) verktøy kjem utanom.

I opplæringslova som er på høyring presenterer departementet fire vilkår for at noko kan kallast eit læremiddel.

Læremiddel

er trykte eller digitale er utvikla til bruk i opplæringa blir brukte jamleg i opplæringa dekkjer vesentlege delar av læreplanen i faget

Læringsressursar har fagleg innhald, men i mindre omfang og i avgrensa emne og tema.

Verktøy blir definert som hjelpemiddel utan spesifikke innhaldskomponentar. Det kan i prinsippet gjelda alle fysiske og digitale verktøy frå blyant og skrivebok, til PC og iPad, men òg ulike former for skriveprogram, rekneark og andre former for kontorstøtteverktøy.

Kjelde: Regjeringa.no