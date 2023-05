Råtunnelen stengt

Råtunnelen på E39, i retning mot Halhjem, er stengt på grunn av dekkrester i veibanen og et stanset kjøretøy før tunnelen. Entreprenør er på vei for å rydde. Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at en tungberger er ventet på stedet innen klokken 17.00. Det jobbes fremdeles med å rydde veibanen.