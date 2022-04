Rasfarleg veg: – Eg snakkar med ungane mine om kva vi gjer om vi fer på sjøen

I over ti år har bebuarar og pendlarar kjempa for tunnel gjennom fjellpartiet på fylkesveg 609 mellom Askvoll og Førde, som går rett i fjorden.

Etter at ein ung mann vart feia på sjøen i 2010, der han på mirakuløst vis klarte å redde seg inn på land, har skreda kome med jamne mellomrom.

BIL TEKEN AV RAS: Mannen som vart teken av ras i 2010 klarte å kome seg opp på land. Foto: Vegar Erstad

Dette var starten på det lange arbeidet med å få pengar til tunnel.

Men den organiserte kampen har enno ikkje ført fram.

Det betyr at pendlarar og andre reisande framleis må køyre med hjarte i halsen.

Cecilie Bruflot og sambuaren Martin Hestvik Grytten er næraste nabo til rasområdet og gruar seg til kvar gong ho og barna køyrer forbi på dagar med regn og vind.

På stien som går frå tunet og over rasområdet ligg steinar og velta tre.

Enkelte av steinane ligg laust på undersida av trestammar i bratte fjellsider.

– Eg prøvar å snakke med nokon når eg køyrer forbi her. Slik at nokon skal vite at eit ras kom og tok oss, seier Cecilie.

BRATT: Rett ved huset til Cecilie Bruflot og sambuar Martin Hestvik Grytten ligg lause tre og store steinar i bratte fjellsider. Foto: Kasper Valestrand / NRK

Ho har snakka med barna om kva dei skal gjere dersom dei blir tekne i ras.

– Det er klart det er ei påkjenning. Eg snakkar med ungane mine: «Kva gjer vi dersom vi fer på sjøen no?» Eg må jo snakke med dei som om vi klarer å kome oss ut av bilen og inn til land. Men gjer eg det? Eg veit jo ikkje.

Langvarig kamp

Etterslepet på vedlikehald på fylkesvegane står no aleine på mellom 70 og 100 milliardar kroner, ifølge NAF.

I tillegg kjem eit etterslep på rassikring av vegnettet som det vil koste rundt 70 milliardar å utbetre.

Dei som kjempar for betre rassikringsprosjekt, opplever at ting tek lang tid.

For nesten ti år sidan inviterte Kurt Hafstad politikarar til området.

Då var han leiar i ei nyoppretta arbeidsgruppe som jobba for tunnel og betre rassikring på fylkesveg 609 i Vestland mellom Førde og Askvoll.

I åra etterpå skulle det gå fleire ras, utan at tunnel kom på plass.

STORE STEINAR: I 2021 kom steinar med stor kraft ned på vegbana ved Hundsåna. Foto: Gro Ravnestad / NRK

TUNG STEIN: Ingen køyrde forbi då denne steinen kom rullande i 2015. Foto: NRK-tipsar

I år ligg prosjektet inne på lista over rasprosjekt som skal prioriterast, men framleis er Hafstad uroa.

Fordi reguleringsplanen for området har teke lengre tid enn planlagd, er han redd for at det kan føre til at heile prosjektet blir utsett på ubestemt tid.

– Det er avgjerande at vi får midlar no. Her rasar om det regnar. Her rasar om det er tørt. Vi veit aldri når det kjem nedfall, seier Hafstad.

Hard kamp om midlar

Saka skal avgjerast i samferdselsutvalet i Vestland til sommaren.

Fleire av politikarane seier rett ut at det blir knallhard kamp om pengesekken, fordi det generelt er for lite pengar til vedlikehald og rassikring.

– Det er ingenting som er sikkert før fylkestinget har vedteke Regional transportplan (RTP). Det er alt for tidleg å kunne gje garantiar for ulike vegstrekk når den politiske handsaminga først startar om ein månad, seier nestleiar i utvalet, Marthe Hammer (SV).

Silja Ekeland Bjørkly (H) seier også det kjem til å bli harde politiske prioriteringar.

– Dette er ein langsiktig plan og det er det reelle behovet ved dei einskilde strekningane som avgjer om dei vert prioritert og i kva rekkefølge.

Leiar i samferdsleutvalet, Jannicke Clarke (Ap), seier det ikkje er avgjerande kor fort reguleringsplanen blir ferdig.

– Det er korkje naudsynt eller ein føresetnad at prosjekt har ein ferdig reguleringsplan for at ein skal kunne bli prioritert av fylkestinget.

Trude Brosvik (KrF) legg seg på same linje:

– Eg ser ingen grunn til at fylkesveg 609 ikkje kan prioriterast i RTP sjølv om reguleringsplanen ikkje er banka.

Jenny Følling (Sp), som sit i same utval, seier dette no først og fremst handlar om politisk vilje:

– Dette prosjektet ligg særs godt an og er heilt avhengig av politisk prioritering.