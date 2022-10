Rasar mot eiga regjering etter E16-kutt: – Me er forbanna

Fellesprosjektet til Statens vegvesen og Bane Nor skal sikre ny europaveg og dobbeltspor for jernbanen mellom Arna i Bergen og Stanghelle i Vaksdal.

Reguleringsplanen er godkjent, oppstart er tenkt i 2024 og prosjektgruppa trong 200 millionar kroner til neste år for å halde tempoet oppe.

PARALLELT: Veg og bane skal stort sett gå side om side i fjella gjennom Vaksdal. Illustrasjon: Red Ant / Statens vegvesen

– Vondt

Fleire reagerte difor med vantru då regjeringa kutta midlane til prosjektet i forslaget til statsbudsjett førre veke. «Eit svik», «ubegripeleg» og «uforståeleg» var ord som gjekk igjen i dei sterke reaksjonane.

No får Arbeidarpartiet og Senterpartiet også kjeft av sine egne.

– Me er rett og slett triste og forbanna over at det er ute av statsbudsjettet og at me ikkje er komne lenger, seier Tonje Såkvitne i Senterungdommen i Hordaland.

Ho sit også i heradsstyret i Voss for Senterpartiet. Såkvitne er særleg misnøgd med at det er moderpartiet som set heile prosjektet på vent.

– Det gjer vondt. Eg skulle gjerne stått her og snakka om dei fine tinga i budsjettet, men det kan eg ikkje. For oss som lever med denne jernbana og vegen, så overskygger dette kuttet alt det andre.

RASUTSETT: Ein vogntogsjåfør slapp med skrekken i dette enorme raset som gjekk over E16 ved Bolstad i 2016. Dette raspunktet vil ikkje bli utbetra av den planlagde utbygginga, og vil først bli sikra i del 2 av utbygginga mellom Bergen og Voss. Foto: Drone

Ras- og ulukkesutsett

Ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle har ein prislapp på 26 milliardar kroner.

Seinare er det planlagt at utbygginga skal halde fram heilt til Voss. I tillegg til å kutte kraftig i reisetida på både veg og bane, er hovudformålet å sikre bilistar og togpassasjerar mot ras og skred.

Strekninga er nemleg den mest rasutsette europavegen i Noreg. Det har gått fleire hundre ras sidan 90-talet. Sidan 1992 har 34 personar blitt drepne og over 100 hardt skadde i trafikkulukker mellom Arna og Voss.

– Det er ikkje til å tru at vi er nøydde til å diskutere kva som skal prioriterast. I Vestland er vi samde, kvifor blir vi ikkje høyrde, tornar Såkvitne.

– Opplever de kuttet frå regjeringa som eit løftebrot?

– Me opplever det som ei feilprioritering. Me forstår ikkje kvifor andre samferdsleprosjekt er prioritert framfor dette, svarar Såkvitne, og legg til at det «handlar om liv og helse».

Det er eit ekko av partileiaren hennar, no finansminister, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frå valkampen i 2017. Han sa til Bergens Tidende at «liv og helse er viktigast» då han proklamerte at partiet prioriterte utbygginga framfor andre prosjekt, samt ville ha byggestart i 2021.

AUF: – Vi leverer ikkje

Og i januar 2021 brukte bergensordførar Marte Mjøs Persen (Ap), no arbeidsminister i regjeringa, dei same orda om kvifor utbygginga mellom Bergen og Voss er så viktig.

Difor er også AUF i Vestland svært misnøgde med at regjeringa «ikkje leverer» på sitt første ordentlege statsbudsjett.

– Det er utruleg synd og frustrerande. Me visste at budsjettet skulle blir stramt, men vi er likevel kjempeskuffa. No håpar vi det kjem inn i forhandlingane i Stortinget. Viss ikkje har vi ikkje prioritert liv og helse, slik vi lova, seier fylkesleiar June Trengereid Gruer.

Forstår skuffelsen

NRK har bedt finansminister kommentera kritikken frå ungdomspartiet, men Finansdepartementet viser til Samferdsledepartementet for kommentarar.

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård sat på ei ferje i Indre Sogn då dei mange samferdslekutta i statsbudsjettet vart presenterte førre veke.

– Til dei som er skuffa, seier eg at det er forståeleg. Men eg er sikker på at dei aller fleste forstår at det er viktig at vi tek vare på økonomien vår. Det er krig i Europa og energikrise. Det viktigaste no er å halde renta nede og levere eit budsjett som bidreg til å dempe prisveksten, sa Nygård til NRK.