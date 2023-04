Ras trefte fabrikkområde i Tyssedal

Steinraset i Tyssedal i Hardanger har treft fabrikkområdet til TiZir Titanium and Iron.

– Me fekk informasjon om at det hadde kome ned stein på den sørlege delen av anlegget vårt. Dette er eit område me brukar til lagring, så det har ikkje fått direkte konsekvensar, seier ansvarleg for berekraft og kommunikasjon i TiZir, Jorulf Kyrkjeide.

Det er ikkje meld om personskade frå nokon av dei 150 tilsette som var på jobb då det raste. Fabrikkområdet er om lag 1,5 kilometer langt, langs sjøkanten ved Sørfjorden.