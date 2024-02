Ras stengjer veg i Luster

Eit is- og sørperas har gått over Fv5641 mellom Hafslo og Veitastrond i Luster fredag morgon. Raset er halvanna meter høgt, og cirka åtte meter breitt, melder Vegtrafikksentralen på X. Entreprenør er på veg til staden. Rett over klokka 7 var vegen rydda og opna igjen.