Ras stenger ett felt på fylkesvei 49 i Tokagjelet

Ett felt er stengt på fylkesvei 49 i Tokagjelet i Hardanger på grunn av et ras.

Vegtrafikksentralen meldte først at raset stengte hele veien. I en ny oppdatering melder de at det kun er snakk om ett stengt felt, og at den første meldingen var «noe overdrevet».

Det skal ikke være personer som er tatt av raset, men et øyevitne på stedet sier til NRK at det virker stort.

– Det lå noen store trær og knekte telefonstolper i veien. Linjen var røsket ned. Det så relativt omfattende ut, og vi måtte bare rygge ned igjen, sier øyevitnet til NRK.

Et tre skal henge over høyspentledningen. Entreprenør jobber med å varsle strømselskap for å fjerne treet.

– Vi har fått melding om at Tokagjelet er stengt på grunn av ras. Det skal være stein, trær og jord, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen.