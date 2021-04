Ras sperra vegen til sjukehuset – fødde i ambulanse for andre gong

Bjørg Berge Sævereid (31) frå Sogndal var på veg til Førde sjukehus då det rasa i Kjøsnesfjorden tysdag.

– Ambulansen måtte snu og reise til Voss i staden, eg rakk berre å ringe mannen min Bjarte for å be han snu.

Men til Voss rakk dei ikkje å kome. Vesle Frøya ville ikkje vente lenger med å møte verda, to dagar før termin.

– Det er heftig når det går så fort, seier Bjørg.

Dermed fødde ho i ambulansen, og det er ikkje første gong.

Det var Sogn Avis som først omtalte saka.

STAS: I denne søskenflokken til Mari, Olea og Frøya har to av tre kome til verda i ambulanse. Foto: Privat

Rakk ein av tre fødslar

I 2019 var det like i underkant av 300 fødande som ikkje rakk fram til fødeklinikken i tide, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Det er det lågaste talet på 20 år.

For om lag eitt og eit halvt år sidan opplevde Bjørg det same som skjedde denne gongen, då ho var gravid med Olea.

– Ho kom til verda i ei busslomme på Vassenden i Jølster, fortel Bjørg.

Saman med Bjarte Hovland (39) har ho tre jenter. Alle saman har hatt det så travelt med å møte verda, at pappa Bjarte berre har fått vore med på Olea sin framkomst.

EIN AV TRE: Pappa Bjarte Hovland har berre fått med seg ein fødsel, og det var på Vassenden i Jølster. Foto: Privat

– Den gongen køyrde eg i førevegen til Førde. Då eg var komen til Jølstravatnet kom sjukebilen dundrande forbi med blålys, men så måtte dei stoppe i ei busslomme på Vassenden. Så den fødselen rakk eg akkurat, seier han.

Dette kan vere lurt å vite dersom fødselen startar utanfor sjukehus.

Vanleg med «blålysbabyar»

Talet på fødslar utanfor sjukehus er høgst i Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark.

– Her i kommunen er det ganske vanleg å føde i ambulanse. Eg har ikkje opplevd noko anna, seier tobarnsmor Mette Fagervik frå Hamarøy i Nordland.

Ho fekk sonen Arne Magnus i vegkanten på E6.

IKKJE OPPLEVD ANNA: Begge barna til Mette Fagervik er føydde i ambulanse. Foto: Ole Dalen / NRK

Tilbake i Sogndal prisar Bjørg seg lykkeleg for at jordmor har vore med i ambulansen begge gongane. Fødestova i Lærdal vart bestemt lagt ned for ti år sidan, etter ei årelang strid.

– Vi har jordmødre på vakt i alle kommunar, døgnet rundt, 365 dagar i året. Det har vore høgt prioritert for oss etter at fødetilbodet vart avvikla, seier jordmor Sigrid Lysne.

Det har hatt alt å bety for at Bjørg trass alt har hatt gode opplevingar med fødslane.

– Eg sit igjen med positive opplevingar, men det er ubehageleg å ligge der. Det er ganske trongt, og blir sett i ein litt rar posisjon, seier Bjørg.

Ho rosar dei lokale ressursane.

– Vi bur jo ein plass der vi er avhengige av god beredskap, og eg kjenner meg heldig som har hatt tilbod om jordmor. Dei kan det dei driv på med, og det er ein tryggleik, seier ho.