Ras på Taklo starta på skogsbilveg

Geologar frå Norsk Geoteknisk Institutt seier raset ned mot Torheimvegen på Taklo starta frå ein skogsbilveg. På eit orienteringsmøte tysdag ettermiddag sa dei at det samla seg mykje vatn på eit lågpunkt på vegen, og at det var mykje stein på nedsida av vegen. Ifølge Fjordabladet var det desse steinane som rasa ut og tok med seg lausmasse mot Torheimvegen. Alle bortsett frå ekteparet Oddny og Helge Taklo får dermed flytte heim no, ekteparet må truleg vente til over helga.