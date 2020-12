Mandag formiddag gikk det et større steinras på Odlandsvegen i Røldal. Raset sperrer veien for rundt ti fastboende og flere hyttefolk.

– Raset har løst seg ut ganske høyt oppe i fjellsiden, og det er store mengder med stein som har kommet ned, sier Anton Langeland, teknisk sjef i Ullensvang kommune.

– Fremdeles rasfare

Ifølge Langeland dekker steinblokker på rundt en kubikk mellom 30–40 meter av veibanen.

Veien er stengt frem til tirsdag formiddag. Da vil det gjøres en ny vurdering av rasstedet.

I mellomtiden oppfordrer Ullensvang kommune folk til å holde seg unna rasstedet.

– Raset kom ned i flere omganger. Vi vurderer situasjonen slik at det fremdeles er fare for at det kan komme ned flere masser. Derfor holder vi vegen stengt, sier Langeland.

KNUST VEI: Det er minst ti store steinblokker som har knust store deler av veien. Foto: Ullensvang kommune

Går forbi rasstedet

– Det gir en støkk. Det var nokså stort, sier Haldis Bratteteig, butikksjef på Coop Røldal.

Bratteteig passerte rasstedet en time før raset gikk, og sier hun ikke kan huske å ha sett et like stort ras på veien tidligere.

– Det har rast der før men det er hvert fall en 40–50 år siden og det var ikke så stort, slik jeg husker det.

UTESTENGT: Haldis Bratteteig (t.h) og datteren Marte Bratteteig bor innenfor rasområdet. Nå er de utestengt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Også NRKs reporter Leif Rune Løland hadde kjørt ut av området – bare om lag fem minutter før det raste. Han forteller at raset gikk ikke langt fra et rasgjerde som er satt opp i området.

– Det er ekkelt å tenke på, sier han.

Gikk forbi rasstedet

Bratteteig sitt hus er innenfor rasområdet, og planen er nå å overnatte hos familie. Selv om kommunen har anbefalt folk om å holde seg unna rasstedet, er det flere som har gått forbi for å hente ting.

– Nå har jeg gjort noe jeg kanskje ikke skal. Jeg har tatt meg en rask tur forbi for å hente utstyr, og så overnatter jeg i bygden. Men jeg vil ikke anbefale det, og jeg vil ikke gå mange turer frem og tilbake.

En geolog skulle undersøke rasstedet med drone mandag ettermiddag, men dette er avlyst. Årsaken er dårlig vær, ifølge Langeland.

Det er derfor fremdeles usikkert om veien kan åpne på tirsdag. I mellomtiden må både innbyggere og hyttebeboere gjøre det beste ut av situasjonen.

– Nå tar jeg dag for dag, og håper at det ikke blir stengt altfor lenge, sier Bratteteig.