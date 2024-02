Rapport etter småfly sklei av rullebanen: – Mangelfull bruk av sjekklister og prosedyrer

I mai 2021 sklei et småfly av rullebanen på Voss flyplass Bømoen. Nå er rapporten fra Havarikommisjonen klar. De mener at dokumentasjonen i driftshåndboka for Bømoen var mangelfull. I tillegg mener de at det var mangelfull bruk av sjekklister og standardiserte prosedyrer fra piloten sin side.

Flyet klarte ikke å stanse før enden på rullebanen, som førte til at flyet fortsatte gjennom et gjerde og bråstanset da det traff kanten på en vei på baksiden av flyplassen. Det var tre personer om bord i flyet i tillegg til flyveren.

– Avvikende verdier under innflygning og landing, og det at flyveren ikke brukte setebelte, tyder på at flyveren ikke brukte sjekklistene, står det i rapporten.

Havarikommisjonen legger fram en sikkerhetsanbefaling om bedre tilrettelegging av flyplassinformasjon etter ulykken.