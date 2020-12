Rapport avslører splittelse om kommuneoverlegers makt i Bergen

De siste ukene har det stormet rundt smittevernoverlegen og de andre ansatte ved Kommuneoverlegens kontor i Bergen. Forrige uke sa de to siste assisterende kommuneoverlegene opp stillingene sine.

Krisen kommer etter at smittevernoverlege Karina Koller Løland i slutten av november valgte å si opp sin stilling fordi hun ikke hadde plass i byrådets kriseledelse og mente det gjorde jobben vanskelig.

Situasjonen har ført til en kritisk lav bemanning ved kommuneoverlegens kontor.

Splittet i to

Tirsdag ble det lagt fram en rapport fra arbeidsgruppa som har sett på organiseringen av kommuneoverlegene inkludert smittevernoverlegen.

I rapporten kommer det fram at fagfolkene er splittet mellom to anbefalinger:

Halvparten vil flytte kommuneoverlegene opp til byrådsavdelingen, men beholde smittevernoverlegen i helseetaten og som leder for smittevernkontoret.

Den andre halvparten vil beholde kommuneoverlegene som fagfolk i etat for helse, men plassere avdelingen under ledelse av etatsdirektøren.

De sju medlemmene i arbeidsgruppa er også uenige i spørsmålet om medisinsk fagsjef bør være leder for kommuneoverlegene.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune tilhører fraksjonen som mener kommuneoverlegene bør flyttes opp på øverste nivå og være under hans egen ledelse.

– Jeg ser at noen har en viss skepsis til det, uten å peke på noe alternativ. Det må man i tilfelle se nærmere på, hvis det skal utpekes en annen leder for kommunelegene på øverste nivå, sier Hansen.

PROBLEMATISK?: Noen i utvalget mener medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen ikke bør være kommuneoverlegenes leder, og at det er problematisk at han er for tett knyttet til politikerne i byrådet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Ble flyttet «ned» i 2015

Tidligere var de ansatte ved Kommuneoverlegen tilknyttet kommunaldirektørens stab i Byrådsavdeling for helse og omsorg. For fem år siden ble de så flyttet til Etat for helsetjenester, Helsevernenheten.

Samtidig ble det etablert ny stilling som medisinsk fagsjef, knyttet til Kommunaldirektøren, som siden har vært en del av byrådens politiske sekretariat. Medisinsk fagsjef gjør vurderinger opp mot andre viktige hensyn i kommunen. Mens kommuneoverlegens ansatte er kommunens samfunnsmedisinske faginstans.

Men erfaringene har vist at det var spesielt behov for å tydeliggjøre den medisinske fagsjefens og Kommuneoverlegens roller, rapporteringslinjer og ansvar. I juni i år nedsatte derfor byrådet utvalget som har jobbet siden september.

– Uheldig sammenblanding

Blant dem i utvalget som ikke ønsker å flytte kommuneoverlegene opp til øverste nivå, er etatsdirektør og fungerende kommuneoverlege Brita Øygard.

Hun får støtte av Trond Inselseth, som er hovedtillitsvalgt for kommunalt ansatte leger i Bergen.

Inselseth tar til orde for større avstand mellom politsk nivå og fagfolkene.

Han mener dagens struktur, der medisinsk fagsjef sitter tett på den politiske ledelsen, er problematisk.

– Dette er en sammenblanding som ikke er heldig. En medisinskfaglig rådgiver må ha en autonum og uavhengig posisjon for å kunne utøve jobben på best mulig måte, sier Inselseth.

Arbeidsgruppa mener samtidig at smittevernoverlegen bør kunne bli en del av kommunens kriseledelse, når det er behov for ytterligere medisinsk kompetanse.

Dette har allerede byrådet varslet at de vil åpne for.

Wolff avgjør

Planen var at utvalget skulle utarbeide et forslag til organiseringer i dialog med berørte, innen 1. desember. Men utvalgsmedlemmene et altså ikke enige om ett forslag. Saken skal denne måneden drøftes i byrådsavdelingen før kommunaldirektør Kjell Wolff tar en endelig beslutning om organisasjonsmodell.