Ranssikta i Bergen lauslatne etter avhøyr

Dei fire mennene som blei arresterte for medverknad til ran natt til onsdag, blei lauslatne etter avhøyr, melder Bergens Tidende. Politiadvokat Silje Høgheim seier til avisa at vilkåra ikkje er til stades for å halde dei varetektsfengsla. Mennene er framleis sikta for ran av ein mann i 20-åra.