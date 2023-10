Ran, uro og drukkenskap: – Normal natt til søndag

Ordensforstyrringar, rusa personar og tre menn i drukkenskapsarresten i løpet av natta i Bergen. Eller som Vest politidistrikt oppsummerer det: ei normal natt til søndag.

Politiet har funne ut kven som rana dei to mindreårige i 23-tida laurdag kveld. Det var snakk om to andre mindreårige gutar som hadde tatt mobil, airpods, kort og lighter og skal ha slått dei fornærma med flat hand fleire gongar. Politiet har vore i kontakt med foreldra til dei fornærma gutane, og vil ta dei to mistenkte gutane inn til avhør, ifølgje Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

I 2-tida gjekk ein full mann i 30-åra til åtak på vaktar ved Zachariasbryggen. I fyllingsdalen vart ein mann meldt til poltiiet for å slå til ein drosjesjåfør og komme med hatefulle ytringar. To menn fall i vatnet ved Bryggen etter eit lite handgemeng, men hjalp kvarande opp og var visstnok vel forlikte.

I same tidsrom vart ein mann vart meld for å selje narkotika i Vaskerelven og for forulemping av politiet. I 3-tida fann politiet to unge menn som hadde prøvd å rane ein mobiltelefon frå ein mann i 30-åra på Festplassen.

Tidlegare på kvelden fann politiet ein mann i 20åra som skal ha luska i hagar og gater og tatt i husdører og bildører.

På Austevoll vart ein mann i 50-åra teken med softgun og kniv, som hadde blitt oppfatta som skremmande av befolkinga i 22-tida laurdag.