Rådmannen: Føl flaumsituasjonen på Kinsarvik tett

Ullensvang kommune føl situasjonen tett etter at ei elv i Kinsarvik, aust for Familieparken Mikkelparken, flauma over natt til søndag.

Kommunen set ut lyttevakt over natta oppe i elveleiet for å få tidleg varsel om nye hendingar lengre oppe i elveleiet, skriv rådmann Ole-Jørgen Jondahl i Ullensvang kommune i ei pressemelding.

Ifølge kommunen er situasjonen i elveløpet krevjande og det ligg mykje lausmassar igjen som kan skapa nye utfordringar. Arbeidet med å tømma massebasseng knytt til Giljabekken vil fortsette så lenge vêret tillèt dette.

– Planen er å ta ut mykje massar, som førebyggande tiltak for å redusera faren for ny oppstuving av massar og eventuell ny flaumsituasjon nedst ved riksvegen og Mikkelparken, skriv Jondahl.

Riksveg 13 er opna for fri ferdsel, men Ullensvang kommune tilstår å nytta omkøyringsmoglegheiter.

Kommunen vil saman med Statens vegvesen og geolog gjera opp ny status klokka 0800 måndag. Mikkelparken vil gjera vurdering av opning tidleg måndag morgon i samråd med kommunen, geolog og politiet.