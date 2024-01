Rådhuset på Osterøy stengt - mann pågrepet

Rådhuset i Lonevåg på Osterøy holder stengt ut dagen på grunn av en «uavklart situasjon». Det skriver Osterøy kommune på sine nettsider.

– Vi har nettopp pågrepet en person. I forbindelse med en straffesak som går på trusler mot ansatte i kommunen og Nav-ansatte har politiet pågrepet denne mannen, sier operasjonsleder i politiet, Bjarte Rebnord.

Ifølge Rebnord har de kontroll på situasjonen, og den som er ansett som mistenkt i saken.

– Vi kan ikke gå inn på hva slags trusler det er snakk om verken med tanke på innhold eller omfanget av truslene. Han ble ikke pågrepet på rådhuset eller i nærheten av rådhuset. Jeg kan ikke si så mye mer om denne saken per nå, sier Rebnord.

Politiet er i dialog med kommunen om en eventuell gjenåpning av kommunehuset.

Det vil fremdeles være mulig for de som skal inn på rådhuset å slippe inn. Ordfører Lars Fjeldstad sier til BA at man ikke trenger å være redd for å møte opp på rådhuset.

Det var BA som omtalte stengingen av rådhuset først.