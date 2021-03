R-tallet under 1 i Helse Bergen

Det såkalte r-tallet, som reflekterer hvor mange en koronasmittet person i gjennomsnitt smitter, er beregnet til 0,9 i Helse Bergen sitt område. Tallet er usikkert, men ligger mellom 0,4 og 1,4.

Helse Bergen-sjef Eivind Hansen sier at de anslår at mellom tre og seks personer vil være innlagt i Helse Bergen de neste to ukene.

Likevel mener han at folk ikke kan slappe av, i lys av situasjonen andre steder i landet.

– Vi har et felles ansvar for å holde smitten nede, sier Hansen.