Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen får kritikk frå Sivilombodet

Sivilombodet kritiserer fleire forhold ved regional tryggingspost på Sandviken sjukehus i ny rapport. Regional tryggingspost er ei eiga avdeling ved sjukehuset som tek imot pasientar som blir rekna som farlege. Sivilombodet meiner mellom anna at denne avdelinga har for låg terskel til å binde pasientar fast med belte, skriv Bergens Tidende. Klinikkdirektør Frøydis Haugan seier i ein e-post til Helse Bergen at dei følgjer opp Sivilombodets funn.