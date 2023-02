Prøvekøyring enda i elva

Onsdag morgon fekk fleire seg eit lite sjokk då dei køyrde forbi Espe bru utanfor Nordfjordeid.

– Vi har diskutert korleis bilen kan ha hamna der, seier Lars Erik Humborstad som passerte staden onsdag morgon.

Bilen vart funnen forlaten kvelden før og ingen hadde meldt inn ulukka.

– Det er spesielt, seier innsatsleiar ved politiet i Nordfjord, Roger Gundersen.

Politiet mistenker at høg fart og glatt veg er årsaka til ulukka.

Bilseljaren var passasjer

Det skal ha vore tre personar i bilen, men politiet har berre fått kontakt med bilseljaren som var passasjer.

– Han klaga på smerter i brystet og hadde ein kul i panna. Etter at vi hadde fått snakka med han vart han sendt til legevakta, fortel Gundersen.

Bilseljaren blei testa for rus og var ikkje påverka.

Politiet veit framleis ikkje kven paret som køyrde bilen er, men fortel at det ligg ei spesiell historie bak ulukka.

Sal av snøskuter enda med bil i elva

Politiet fortel at det heile starta med at ein mann i Nordfjord skulle selje snøskuteren sin til ein mann frå Austlandet.

Kjøparen hadde ikkje anledning til å hente snøscooteren sjølv og sende ein kompis som hadde med kjærasten sin.

Då kjøpet av snøskuteren var gjennomført, ville paret som henta den også kjøpe bilen til vedkommande.

Men dei ville prøvekøyre den først og på denne turen enda bilen i elva.

Politiet mistenker høg fart og glatt veg som årsaka til ulukka. Foto: Lars Erik Humborstad

Dette er forklaringa politiet i Nordfjord har fått frå mannen som skulle selje bilen.

Har fått ny informasjon

For å finne ut kven dei to andre involverte er har politiet sett kjøpskontrakten for snøskuteren og ringt kjøparen.

– Han nekta å gje oss informasjon på kven som hadde vore her, seier innsatsleiaren.

Onsdag kveld har politiet framleis ikkje funne ut kven som køyrde bilen som hamna i elva, men meiner dei skal oppklare saka.

– Vi har fått ny informasjon som gjer at vi er trygg på at vi kjem i kontakt med paret det kommande døgnet, seier Roger Gundersen i politiet.