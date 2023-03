Protesterte mot omstrukturering av Fiskeridirektoratet

Flere tok til orde for mot omstrukturering av Fiskeridirektoratet i Bergen under årsmøtet til Vestland Ap.



I oktober i fjor ble strukturen endret fra ett hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to landsdekkende divisjoner. Daværende byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, kalte det for en «sniknedleggelse» og krevde at planene ble stanset.

– Vi kan godt krangle med Tromsø, Bodø og Stavanger om statlige arbeidsplasser, men vi kan ikke ta fra hverandre. Det skaper bare ondt blod og er merkelig distriktspolitikk, sa Henrik Joem.

– Flytting av statlige arbeidsplasser må stanses, det handler om å desentralisere makt, sa Arve Helle.