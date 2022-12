Protesterte i fylkestinget

Fellesforbundet møtte mannsterke opp under opninga av fylkestinget i Bergen i dag tidleg. Protestane var retta mot at attføringsbedrifta Beredt ikkje får ansvaret for kantinedrifta i det nye fylkeshuset, som opnar i februar neste år. Beredt driv kantina i dagens fylkeshus. – Det er totalt uakseptabelt at Beredt blir kutta ut, sa Richard Storevik i Fellesforbundet til ein lyttande fylkesdirektør Rune Haugsdal (biletet). For å bøte på misnøya frå Beredt og fagrørsla, vil fylkespolitikarane no la Beredt få ansvaret for drifta av ein kafe i det nye fylkeshuset.