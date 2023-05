Promillekøyrar utan lappen stoppa på Fitjar

Like før klokka 10 søndag stoppa politiet ein sjåfør på Fitjar, eit par kilometer sør for Sandvikvåg. Han køyrde på E39 då han vart stoppa. Det viste seg sjåføren ikkje hadde gyldig førarkort. I tillegg blåste han over lovleg verdi i alkometeret. No har politiet teke blodprøve av mannen og oppretta sak.