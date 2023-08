Prognose: Rekordår for norsk frukt

Samarbeidsråda til grøntprodusentane (GPS) melder om «ein rekordstor produksjon» i sin fruktprognose.

– Slik det ser ut no kan det bli ein kraftig oppgang frå i fjor. Hovudsesongen for norske eple kjem i september, men tidlegepla har allereie vorte hausta. Det lovar godt for norske eple med store og fine kart, seier ernæringsrådgivar Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

I alt er det forventa meir enn 11.000 tonn eple i år. Det vil vere den største avlinga på over 10 år.