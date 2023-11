Professor varslar om fryktkultur ved NHH – rektor avviser påstandane

I eit 113 sider langt brev til Kunnskapsdepartementet, kjem professor og instituttleiar Leif Egil Hem ved Noregs handelshøgskole (NHH) med kraftige påstandar mot rektor ved skulen, Øystein Thøgersen. Det melder Khrono.

Mellom anna hevdar Hem at NHH er prega av ein «fryktkultur» som har kome til etter at Thøgersen begynte som rektor i 2017. Han hevdar og at omfanget av varslings- og personalsaker ved høgskulen har «auka massivt» under Thøgersens rektorperiode.

Thøgersen avviser påstandane og seier til avisa at han ikkje kjenner seg att i at han har drive med utfrysing. Han seier påstandane har blitt handsama av styret ved NHH.