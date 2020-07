Professor tiltalt for grovt bedrageri

Det var avisen Khrono som først meldte om tiltalen.

I august i fjor ble det kjent at Universitetet i Bergen (UiB) anmeldte en professor ved universitetet for grovt bedrageri etter svindel med reiseregninger.

Vest politidistrikt har nå tatt ut tiltale mot den nå pensjonerte professoren.

Svindel med hotellregninger

Grunnlaget for tiltalen er at professoren skal ha levert inn tolv reiseregninger for hotellopphold som ikke har funnet sted. Tiltalen beskriver at Universitetet i Bergen skal ha utbetalt 153.374 kroner for de angivelige hotelloppholdene.

Utbetalingene skal ha skjedd mellom 2016 og 2018. Tiltalen beskriver at professoren skal ha fortiet at han i virkeligheten har bodd på rimeligere hotell, betalt mindre for hotelloppholdene eller at han hadde fått refundert utleggene av andre.

Khrono skriver at professoren sa opp stillingen sin i fjor, etter at reiseregningene ble kjent. Han jobbet ut oppsigelsestiden før han pensjonerte seg, skriver avisen.

Grovt bedrageri

I tiltalen oppgis det at begrunnelsen for at bedrageriet anses som grovt er fordi det legges vekt på beløpets størrelse, at det er begått ved flere anledninger samt at tiltalte har misbrukt sin stilling.

Strafferammen for grovt bedrageri er på seks års fengsel.

Politiet har ikke hatt anledning til å svare NRK. Ifølge dem har mannen heller ikke fått oppnevnt forsvarer. NRK har prøvd å kontakte den tiltalte uten hell.