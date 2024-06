Professor Achille Mbembe fikk Holbergprisen

Holbergprisen 2024 gikk til den kamerunske forskeren Achille Mbembe fra Wits Institute for Social and Economic Research, ved University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Mbembe er også æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel som fikk gleden av å overrekke prisen.

Flere hundre norske og utenlandske fra den høyere utdanningssektoren var gjester under overrekkelsen, som fant sted i Universitetsaulaen i Bergen.

Holbergprisen er verdt NOK 6.000.000, og den tildeles årlig for banebrytende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Nils Klim-prisen ble tildelt den indiske samfunnsgeografen Siddharth Sareen, som er professor i miljø og energi ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger.