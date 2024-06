Produksjonsskip får halda fram med utslepp i Sunnhordland

Både Naturvernforbundet og Bellona har protestert kraftig mot at produksjonsskipet Johan Castberg får lov å sleppa ut giftige stoff under testperioden i Klosterfjorden i Sunnhordland denne sommaren. Dei har bede Miljødirektoratet trekkja tilbake tillatinga til Equinor. Men protestane vert ikkje teke til følgje, skriv Sunnhordland. Miljødirektoratet meiner utsleppa ikkje vil ha konsekvensar for miljøet.