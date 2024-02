Problemer med kjøreledningen

Det er problemer med is på kjøreledningen, som gjør at driften på Bybanens linje 1 inntil videre er innstilt. Det slår gnister når bybanevognene blir forsøkt satt i drift. En spesialvogn er satt i arbeid for å fjerne isen. Inntil videre er det satt inn buss for bane på strekningen, opplyser Skyss.