Problem med Småpudden

Gang- og sykkelbrua Småpudden i Bergen har låst seg. Brua går mellom Damsgård og Marineholmen, og kan hevast og senkast for å sleppa båtar forbi. No står ho fast i lukka stilling, og er stengt inntil vidare. Bergen kommune har send fagfolk til staden for å forsøka å løysa problemet.

– Problemet er framleis ikkje løyst, seier Hariwan Zebari ved kommunen sin vaktsentral til NRK like før klokka 19.

Biletet er frå ei tidlegare hending.