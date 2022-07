Problem for verdas største havvindprosjekt

Den siste tida har sju store vindturbinar blitt slept gjennom Fensfjorden i retning Nordsjøen. No melder Avisa Nordhordland at det blir ei pause i slepeoperasjonen. Dette grunna feil på fire av konstruksjonane. Grunna krigen i Ukraina vil det ta å få inn stålet ein treng for å rette feila.