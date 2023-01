Problem for fleire bussruter

Snøfallet i bergensområdet fører til problem for fleire bussruter. Skyss melder at linje 81 til og frå Nattlandsfjellet er innstilt inntil vidare på grunn av glatt veg. På linje 14 og 15 over Bønes er det vanskelege køyreforhold, og folk må rekna med at bussen kan bli forseinka.