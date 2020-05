Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronakrisen har lammet flytrafikken, og på landets flyplasser står de fleste flyene parkert på rullebanen.

Samtidig har det norske privatfly-selskapet «Airwing» lagt bak seg noen svært travle uker.

Oppdragene spenner fra å hente syke nordmenn hjem fra utlandet til å frakte medisiner til helsevesenet og varer til næringslivet.

– Vi har for eksempel hjulpet til med å fly rogn fra Kristiansund til Manchester for oppdrettsnæringen, og fraktet kritiske samfunnsressurser til kjøttfabrikker, sier daglig leder Fabian Qvist.

PÅ BAKKEN: Flere av Norwegians fly står på bakken om dagen. Foto: Aftenposten Pool Hans O. Torgersen / NTB scanpix

Henter syke nordmenn

En annen viktig funksjon er å hente nordmenn i utlandet som trenger hjelp med å komme seg hjem. Noen av dem er syke og trenger medisinsk oppfølging.

Flyet som brukes kan også gjøres om til ambulansefly.

– Vi har vært veldig mye i Spania, en del i Italia, i Kairo, på Kypros og i Portugal for å hente nordmenn hjem, forteller pilot og bergenser Christoffer Eliassen.

Transporten skjer både på oppdrag fra forsikringsselskap og fra dem som selv har penger til å betale.

AMBULANSEFLY: Selskapets LearJet-fly kan ominnredes til ambulansefly. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Tror flere vil velge privatfly

Flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, sier at nedgang for de store flyselskapene kan bety god business for små selskap, spesielt på forretningsreiser.

– Det som kan skje er at flere forretningsfolk velger å chartre sine egne fly om de blir mer tungvint å fly kommersielt.

Likevel tror han ikke at det blir vanlig å reise på ferie med privatfly.

– Det er høy terskel for å fly privat i Norge, det viser jo saken med den nye sjefen for oljefondet, sier Elnæs.

Elnæs viser til at dette er mer utbredt i andre land, og at det er mye å hente på at flymeglere kan sørge for at flyene ikke flyr tomme på returen til Norge.

Trass i usikre framtidsutsikter, tror Airwing at koronakrisen kan gjøre at flere velger privatfly når det igjen er lov å være turist i utlandet.

– Smitterisikoen ved å reise privat, er mye lavere. Vi tror antallet reiser kommer til å minke generelt, men vi håper flere folk ser muligheten for å bruke våre tjenester, sier Qvist.

PLIOTER: Pilotene Ingemar Eliasson og Christoffer Eliassen på Tromsø Lufthavn Langnes. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Kjendiser og luksus

Selskapet erkjenner at luksus og rikdom også er en del av hverdagen i «Airwing». Men luksusreisene skjer i ordnede former, ifølge pilotene.

– Jeg har inntrykk av at de som bruker tilbudet, oppfører seg bra. Det er ikke noe høy partyfaktor eller høyt alkoholforbruk når de skal på tur. Det har vi faktisk aldri opplevd, sier Christoffer Eliassen.

– Det er klart det av og til er kjendiser om bord, men for oss er det like viktig å fly ambulanseoppdrag.