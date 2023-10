Prisen for å reparere fylkesvegar aukar

Det vil koste mellom 85 og 95 milliardar kroner å utbetre vedlikehaldsetterslepet på norske fylkesvegar, anslår Statens vegvesen. Førre gong Vegvesenet undersøkte forfallet var i 2013. Då anslo dei at prisen for utbetring var mellom 45 og 70 milliardar, ifølgje Naf, som tek til orde for eit krafttak for fylkesvegane. – Forfallet på vegane er bygd opp over tid, og det vil ta tid å få det ned. Risikoen for å bli drepen eller hardt skadd når du køyrer på ein fylkesveg er nesten 90 prosent høgare enn når du køyrer på riksvegnettet, seier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i ei pressemelding.