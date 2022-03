I fjor sommar kjøpte Martin Borlaug ei tomt i Kaupanger saman med sambuaren, der dei reiv det gamle huset for å bygge nytt.

Han har ikkje finrekna på kor mykje prisen på materiale har auka dei siste åra, men anslår «fleire hundre tusen kroner».

– Eg har snakka med folk i bransjen, som seier at eit hus og byggesett gjerne er 500–600.000 kroner dyrare no, seier han.

Han er ikkje den einaste som merkar prisauken.

– Kundar har skrinlagt prosjekt

– Fleire av våre kundar har både utsett og skrinlagt prosjekt når dei ser kor mykje dyrare det blir enn kva dei hadde sett for seg, seier leiar for personmarknaden i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Frå 1. april i år blir byggevarer opptil 20 prosent dyrare.

Marknaden kan dermed kome opp på det høgaste nivået dei siste fem åra.

Denne prisauken kjem på toppen av ein betydeleg auke på trevarer, stål, rør og andre byggevarer dei siste par åra.

Neumann bygg, som er ein stor byggeleverandør, seier at ein einebustad som kosta 6 millionar å bygge i januar i fjor, kan koste 7,5 millionar kroner i sommar.

I tillegg har Finanstilsynet nyleg uttrykt stor bekymring for den høge gjelda til hushaldningane i Noreg. Torsdag varsla Noregs Bank sju nye rentehevingar.

HØGARE PRIS: Prisen på trevarer har auka med 30 prosent frå februar 2021 til februar 2022, viser tal frå SSB. Foto: Håvard Heggen / NRK

Må justere bustadprosjekt

No seier fleire bankar at prisauken får konsekvensar for bustadbyggarar.

– Med prisauken vi har sett og som kan kome framover på byggevarer vil nok enkelte måtte skrinlegge eller utsette sine byggeplanar. Alternativt redusere på kvalitet eller størrelse på bustaden, seier Geir Flaa i Handelsbanken Bergen Sentrum.

Sparebank 1 SR-Bank opplyser at fleire kundar fekk eit pristillegg på rundt 300-400.000 kroner etter at kundane signerte kontrakt - før byggestart - og kallar 2021 eit «ekstraordinært år».

Fleire kundar måtte gjere endringar i prosjekta for å få ned kostnader, som å kutte ut ekstra bad eller andre tilval.

Reknar inn ti prosent buffer

Danske Bank opplyser at dei har byrja å rekne inn ti prosent ekstra buffer på toppen av det planlagde budsjettet til kunden.

Erfaringane her er at så godt som alle som har fått innvilga byggelån opererer med budsjett som sprekk på ein eller annan måte, skriv kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt.

Det betyr at enkelte av kundane får tilbakemelding om at dei kanskje må tilbake til «teiknebrettet» og skalere ned, noko som sit langt inne for mange.

– Vi ser også at enkelte har gapt over for mykje, gitt prisane som er i marknaden no, og dermed diverre får «nei» frå oss på prosjekta sine.

MÅ SKALERE NED: Enkelte kundar må tilbake til teiknebrette og skalere ned bustadplanane, seier kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Sjekkar med leverandørar

Martin i Kaupanger er bevisst på å innhente tilbod frå fleire leverandørar for å få ned kostnadene. I tillegg satsar han på å gjere mykje sjølv.

Ei stund var han også inne på tanken å skaffe eit lager og bestille det meste av materialet før den varsla prisauken 1. april, men truleg vil han ikkje få varene fram i tide for å få rabatten.

Så langt er planen å bygge som planlagd, han og sambuaren seier dei har ein buffer.

Men det kan bli aktuelt å sjå på ulike delar av prosjektet dersom prisane held fram med å stige, som til dømes billigare alternativ på bad og kjøkken.

BUFFER: Martin Borlaug seier han og sambuaren har ein buffer på bustadprosjektet.

– Sjekk kontrakten

Ofte blir det inngått kontraktar der entreprenøren kan ta høgde for prisjusteringar, såkalla indeksregulering.

Dersom prisen på byggevarer går opp mellom signert kontrakt og før byggestart, så er det kunden som må betale ekstra.

Dermed kan eit husprosjekt fort bli fleire hundre tusen kroner dyrare når prisauken er så kraftig som den har vore no.

Bankane ber kundane vere på vakt med tanke på kva som faktisk står i kontrakten.

– Då slepp ein dei verste overraskingane, seier Marjamaa i Nordea Norge.

Ho seier banken snakkar med alle nye kundar om dette no om dagen, slik at dei skjønar kva auken vil bety for deira prosjekt.

– Det er ganske mange som har fått seg ei overrasking over kor mykje prisen har auka.

Konsernsjef Roger Lund Antonesen i SpareBank 1 SR-har følgande råd til kundane:

Går det lang tid frå du skriv kontrakt til byggestart, så er det større risiko for høgare prisar, dersom du har ein standardkontrakt.

Les nøye gjennom kontrakten slik at du er godt kjent med føresetnadene rundt prisjusteringar.

Ta ein fot i bakken, også når første spadestikk er teke. Korleis slår ekstrakostnader ut på ditt budsjett? Ta kontakt tidleg med banken dersom du ser at kostnadene er høgare enn først budsjettert.

SJEKK KONTRAKTEN: Konsernsjef Roger Lund Antonsen ber kundar sjekke kontrakten nøye. Alternativet kan bli dyrt. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Framleis usikkert dei neste månadene

I fjor haust spådde byggebransjen at prisane ville gå ned i 2022, etter ein kraftig oppgang i 2021.

Det skjedde ved starten av året, men så kom krigen i Ukraina og skapte ny uvisse og prisoppgang.

No tør ikkje bransjen å spå kva som skjer dei neste vekene og månadene.

– Største utfordringa no er uforutsigbarheita. Vi veit ikkje kor mykje dei ulike trevareslaga vil auke. Vi veit ikkje i kor stor grad det vil vere tilgang på enkeltprodukt som i hovudsak har kome frå Russland, seier dagleg leiar i bransjeforeininga Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe.