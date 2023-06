Prioriterer verdsarvsenter, Griegkvartalet og Gulatinget

Vestland fylkesting prioriterer mellom anna verdsarvsenter i Urnes i Sogn, Griegkvartalet i Bergen og Gulatinget nasjonale kultursenter dei neste tre åra. Prioriteringa vart gjort i samband med at regional plan for kultur for 2023–2026 vart vedteke.

– Det er viktig for fylkeskommunen å vere ein pådrivar. Men det er like viktig at vi får staten med på laget. Når det gjeld Griegkvartalet må staten ta hovuddelen av kostnaden, og vi føreset også statleg medfinansiering for verdsarvsentera, seier fylkesordførar Askeland (Sp).