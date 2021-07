Pridekunst ble malt over – gatekunstmiljøet i Bergen slår tilbake med aksjon

Initiativet til en felles markering av Pride i gatekunstmiljøet i Bergen kom da en «piece» til støtte for skeives rettigheter ble malt over i Alver kommune.

På Storetveit skole i Bergen gikk i juni Pride-flagget opp i flammer.

Hendelsene har samlet gatekunstnere i Bergen.

– Vi synes det er på tide å støtte opp under det skeive miljøet. Det har mye i det siste, så vi synes det var et fint initiativ å bidra og vise godt samhold, som også viser at folk ikke er alene, sier Katrine-Beth Reigstad, «KBR».

MALER BYEN: Katrine-Beth Reigstad «KBR» har valgt å male blomster i regnbuens farger for å støtte skeives rettigheter. Foto: Synne Sørensen / NRK

Esker med spraybokser i regnebuens farger er delt ut til rundt 20 gatekunstnere i flere bydeler i Bergen.

Samarbeidet er historisk. For første gang har så mange gatekunstnere i Bergen samarbeidet om et felles prosjekt i gatekunstmiljøet i Bergen.

– Det er dødskult at så mange vil bidra. Det er for å skape glede, engasjement, solidaritet og vise at vi står sammen med det skeive miljøet, sier Reigstad.

ALLÉGATEN: På en vegg i Allégaten har det dukket opp et bilde av gatekunstner «Dish» Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hedrer Hagen i Korskirkeallmenningen

Gatekunstner Rodrigo Cortes «RC» har gjort Stein Erik Hagen, landets rikeste forretningsmann, og den avdøde fotografen Robert Mapplethorpe godt synlig på en vegg i Korskirkeallmenningen.

Hagen har i NRK-serien «Kunstsamlarane» fortalt hvordan kunsten har hjulpet ham med å finne seg selv. For seks år siden fortalte Hagen at han er homofil.

Mapplethorpe, som var kontroversiell i sin tid med homoerotiske fotografier, er sentral i samlingen til Hagen.

– Bildet forteller hans kjærlighet for å samle kunst. Det handler også om å skape aksept for alternative kjønnsidentiteter. Vi har brukt to forskjellige farger og uttrykk for å si noe om diversitet og mangfold, sier han.

MANGFOLDIG MILJØ: Rodrigo Cortes «RC» forteller om et levende gatekunstmiljø i Bergen som får oppmerksomhet internasjonal og nasjonalt. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Bildet er laget i samarbeidet med graffitikunstneren «Piem». Et slikt samarbeid mellom en veggmaler og graffitikunstner er uvanlig, ifølge Cortes.

– Jeg har gått sammen med en graffitikunstner og skapt en dynamisk komposisjon som har mye kontraster. Jeg maler figurativt og malerisk, mens han bruker grafiske elementer og abstrakte former. Dette har vært spennende, sier Cortes.

Maler lovlig

Bergensere over hele byen kan se de fargerike bidragene både fra bilveien og på gata.

Malingen skjer på kommunale, offentlige plasser der det er lov å male i Bergen, ifølge Øistein Jakobsen, gatekunstkjenner og koordinator for prosjektet.

Han sier den lovlige delen av gatekunstmiljøet i Bergen er stor.

PÅ SKOLE: På Rothaugen skole har flere gatekunstnere bidratt. Foto: Synne Sørensen / NRK

Jakobsen tror ikke folk blir provosert av prosjektet.

– Ut ifra det jeg har sett, så skal det som skal opp på de lovlige veggene ikke være særlig ekstremt. Kunsten er utrolig flott, sier han.

Gatekunsten er blant annet å se på Rothaugen skole, Nesttun, Fana kulturhus, Danmmarksplass og på Sentralbadet i nærheten av køen til koronavaksineringen, ifølge Jakobsen.