PPT i Sunnfjord bryt regelverket- må rette opp i feil

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i Sunnfjord kommune bryt regelverket, slår Statsforvaltaren fast i ein tilsynsrapport.

Når eit born har blitt tilvist til PPT, skal dei utarbeide ei sakkunnig vurdering så raskt som råd. Men her bryt PPT regelverket, skriv Statsforvaltaren.

PPT skriv at dei har hatt høgt sjukefråvær og at dei er for få tilsette. Men mangel på folk er ikkje gyldig grunn til at det tek lang tid å greie ut sakene, fastslår Statsforvaltaren i rapporten.

Kommunen må innan 1. september rette opp i regelverksbrotet.

Når det gjeld sakshandsamingstidene innan skule, ligg dei i snitt på 222 dagar, medan det på barnehageområdet 311 dagar. Berre unntaksvis er så lang ventetid forsvarleg, skriv Statsforvaltaren.