PostNord permitterer nær alle ansatte

– Det er en vond situasjon, sier pressesjef Haakon Nikolai Olsen i PostNord til Nettavisen.

I tillegg stenger de ned 15 av 18 terminaler, skriver Nettavisen videre. Årsaken er streiken som fredag trappes ytterligere opp.

– Omfanget er så stort at det ikke vil være mulig å drive forsvarlig så lenge streiken pågår, sier Olsen.

NRK får bekreftet permitteringen. Pressesjef Haakon N. Olsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Påvirker levering av varer til butikk

Rema 1000 kommer også til å oppleve problemer med distribusjonen dersom streiken varer til fredag.

Flere av deres distribunaler kommer til å måtte halvere kapasiteten.

Dette gjelder Bergen, Kristiansand, Heimdal, Narvik og Stavanger.

– Hvis streiken fortsetter er det varslet at Rema Distribusjon blir tatt ut fredag. Det betyr at cirka halvparten av våre medarbeidere hos Rema Distribusjon vil gå ut i streik. Vi vil altså fortsatt få levert godt med varer til butikk, men ikke med full kapasitet, sier leder for kommunikasjon i Rema 1000, Hege Rognlien.

– Våre kjøpmenn har gjort det veldig bra med å bygge opp godt med lager i sine butikker, og det er bra med varer på lagrene våre, sier hun.

Hvordan kommer kunden til å merke dette?

– Det er for tidlig å svare på, men i utgangspunktet er det bra med varer i butikk, sier Rognlien, og understreker at det fortsatt kommer til å være levering.

Tar ut streikende fra disse bedriftene fredag: Ekspandér faktaboks Disse bedriftene, fordelt på forbund, blir tatt ut i streik fredag: EL- og IT-forbundet: Tandbergs Elektriske AS

JM Hansen AS

Caverion Norge AS

El-team Nord AS

Oneco Elektro AS

Notech AS

Slagen Elektro & Automasjon AS

Eda Elektro Data Romerike AS

Elektro 4 AS

Tallberg Elektro AS

Magnus M. Thunestvedt AS

Rønning Elektro AS

AS Elektrisk

Fjeldseth AS

Bravida Norge AS

Elektro Bodø AS

Hg Teknikk AS

Los Elektro AS

Ulstein Elektro Installasjon AS

Hg Elektro AS

Austevoll Elektro AS Avd Installasjon

Nettpartner AS

Otera Infra AS

Eviny Solutions AS

Infratek Norge AS Omexom Innspurten

KONE AKSJESELSKAP

SCHINDLER AS

TK ELEVATOR NORWAY AS

OTIS AS

ORONA NORWAY Fagforbundet: NORGES BLINDEFORBUND SOLVIK SYN- OG MESTRINGSSENTER Fellesforbundet: IKEA AS Cafe

Aker Solutions AS

Benteler Automotive Raufoss AS

Bergen Engines AS Engines-Bergen

Brunvoll AS

Celsa Armeringsstål AS

Celsa Steel Service AS

Crane Norway Vest AS

FMC Kongsberg Subsea AS

Framo

Glamox AS

GOT Services AS

Hapro Electronics AS

Kongsberg Automotive AS

Kongsberg Maritime AS Avd

Kverneland Group Operations Norway AS

Nexans Norway AS

Plasman AS

Pon Equipment AS

Pon Power AS

Rana Gruber ASA

Raufoss Technology AS

Siemens Energy AS

Solidenergy AS

Wärtsilä Norway AS

LKAB Norge AS

PostNord AS

Schenker AS

Skanlog AS

Asak AS

BMI Produksjon Norge AS

Contiga AS

Førde Sementvare AS

Hå Element AS

NOBI AS

Sola Betong AS

Spenncon AS

Wergeland AS, Halsvik Cementstøperi

Ølen Betong AS

Østraadt Rør AS

Andenæs VVS AS

Assemblin AS

Betongbygg

Bravida Norge AS

Caverion Norge AS

Christie & Opsahl AS

GK Rør Norge AS

Hellvik Hus Inderøy AS

Hellvik Hus Sør AS

Hellvik Hus Øst AS

Hrl Entreprenør AS

IcopalTak AS

Moelven Modus AS

Obos Block Watne Entreprenør AS

Protan Entreprenør AS

Protan Entreprenør Midt-Norge

VEF Entreprenør AS

Veidekke Prefab AS

Vestrheim AS

Brandsdal Logistikk AS

REMA Distribusjon Import AS

REMA Distribusjon Norge AS Forbundet for Ledelse og Teknikk: Aker Solutions AS

Benteler Automotive Raufoss AS

Bergen Engines AS Engines-Bergen

BMI Produksjon Norge AS

Bravida Norge AS

Brunvoll AS

Caverion Norge AS

Celsa Armeringsstål AS

Fiven Norge AS

Fjeldseth AS

Fjordkjøkken AS

FMC Kongsberg Subsea AS

Framo Flatøy AS

Framo Fusa AS

Framo Holsnøy AS

Framo Services AS

GK Rør Norge AS

GKN Aerospace Norway AS

Glamox AS

Glencore Nikkelverk AS

GOT Services AS

Hapro Electronics AS

Idun Industri AS

Isola AS

Jotun AS

Kjeldsberg Kaffebrenneri AS

Kongsberg Automotive AS

Kongsberg Maritime AS

Kverneland Group Operations Norway AS

LKAB Norge AS

Mills AS

Nexans Norway AS

NOBI AS

Orkla Foods Norge AS avd. Toro

Plasman AS

Pon Equipment AS

Pon Power AS

Protan Entreprenør AS

Rana Gruber ASA

Raufoss Technology AS

Siemens Energy AS

Ulstein Elektro Installasjon AS

Unger Fabrikker AS

Veidekke Prefab AS

Wärtsilä Norway AS

Bravida Norge AS Handel og Kontor i Norge: Amedia Salg og Marked AS

Amedia Tjenestesenter AS

Schibsted Distribusjon Vest AS

Webhelp Norway AS

Schenker AS

Siemens Energy AS

PostNord AS

Flyt AS

Rana Gruber AS

Mestergruppen Byggevare AS

T O Slettebø AS

Norges Bedriftsidrettsforbund

Skyttel AS

Motor Part AS

Frydenbø Bilsenter AS

Notabene Engros AS

Wärtsilä Norway AS

Norske Skog Saugbrugs AS

Harald A Møller AS

Pon Equipment AS

Schenker AS

Nexans Norway AS

Førde Sementvare AS

Certex Norge AS

Celsa Armeringsstål AS

Norges Skiforbund

Avery Dennison NTP AS

Glomma Papp AS

Notabene Engros AS

Norges Idrettsforbund og Olymp og Paralymp Komité

Mo Industripark AS

Hörmann Norge AS

Felleskjøpet Agri SA

BliVakker.no AS

NFF Oslo

Brandsdal Group AS

GK Norge AS Industri Energi: Glencore Nikkelverk AS

Fiven Norge AS

Washington Mills AS

Elkem ASA

Isola AS

Jotun AS

Adesso Bioproducts AS

Unger Fabrikker AS

Gjøco AS

BMI Norge AS

Heger AS

Bergen Plastics Rubber Solutions AS

Sunde AS

Dynea AS

Sundolitt Oslo

GimleIsola AS

IKM Laboratorium AS

Vinde Tilkomstteknikk AS

Norsk Teknisk Porselen Products AS Norsk Jernbaneforbund: LKAB Norge AS Norsk Lokomotivmannsforbund: LKAB Malmtrafikk AS Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund: Fatland Sandefjord AS

Grilstad AS

Leiv Vidar Pølsemakeri AS

Nordfjord Kjøtt AS

Nortura

Orkla Foods Norge AS avd. Stabburet

Idun Industri AS

Orkla Foods Norge AS avd. Rygge Nora

Orkla Foods Norge AS, Avd. Rygge Idun

Orkla Foods Norge AS, Avd. Sunda Oslo

Hennig-Olsen Is AS

O Kavli AS

Mills AS

Pals AS

Fjordkjøkken AS

Jacobs Douwe Egberts Norge AS

Kjeldsberg Kaffebrenneri AS

Orkla Foods Norge AS avd. Toro Elverum

Diplom-Is AS

TINE SA Norsk Tjenestemannslag: SINTEF

Stiftelsen SINTEF Norsk Arbeidsmandsforbund: Norsk Stein AS

Sydvaranger Drift AS

Gudvangen Stein AS

Sibelco Nordic AS

NCC Industry AS

Minera Skifer AS

Franzefoss Gjenvinning AS

Veidekke Industri

Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss Pukk AS

Omya Hustadmarmor AS

Skaland Graphite AS

Titania AS

Visnes Kalk AS

Nammo NAD AS

Franzefoss Minerals AS

Norstone AS

Otta Skifer AS

DC Eikefet Aggregates AS

Harsco Metals Norway AS

Verdalskalk AS

Elkem ASA

Norsk Stein AS

The Quartz Corp AS

Fana Stein & Gjenvinning AS

Dc Halsvik Aggregates AS

Brønnøy Kalk AS

Bremanger Quarry AS

Norfrakalk AS

Transport-trøbbel

Hos logistikk- og transportselskapet Schenker er det varslet at alle de fagorganiserte i både produksjonen og på kontorene vil bli tatt ut i streik på fredag.

– Selskapet vil av den grunn ikke kunne opprettholde normal drift med de ansatte som er uorganiserte og eller organisert i andre forbund, skriver Schenker i en pressemelding.

Schenker varsler at alle deres fagorganiserte ansatte vil bli tatt ut i streik på fredag. Foto: Morten Holm / NTB

De opplyser at det vil være særlig vanskelig å opprettholde produksjonen for alt gods som skal terminalbehandles.

NRK har vært i kontakt med presseansvarlig i Schenker, Nils-Petter Buer. Han opplyser at de ikke å ønsker si noe mer om saken på nåværende tidspunkt.