Politiutrykking etter krangel mellom husvert og leigetakar i Førde

Klokka 16.23 i dag blei politiet kontakta av son til ein bekymra og redd leigetakar på ei bustadadresse i Førde. Leigetakar, ein vaksen kvinne, frykta for husverten sin. Dei to har hatt ein konflikt og kvinna var i ferd med å flytte ut. – Husverten skal ha kasta ting på vindauget hennar, og ho var redd for at han ville knuse vindauget og ta seg inn, seier operasjonsleiar Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Politiet rykte ut til staden. Partane roa seg og verten fekk pålegg om å ikkje oppsøkje kvinna før i morgon tidleg, seier Blindheim.