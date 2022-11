Polititilsett suspendert

Ein tilsett i Vest politidistrikt er suspendert etter at hen i går vart sikta for å ha ført motorvogn i påverka tilstand. Køyringa medførte trafikkuhell. Det er politimeisteren i Vest politidistrikt som har avgjort at den tilsette skal suspenderast med umiddelbar verknad. Torsdag kveld kolliderte to køyretøy på Fjell. Den tilsette frå politiet har status som sikta i saka, som vil bli etterforska av Møre og Romsdal politidistrikt.